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Регион
Опубликовано 29 декабря 2023, 21:14
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СБУ обвинила украинского водочного магната Черняка* в финансировании СВО

Евгений Черняк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chernyak_yevgeny

Евгений Черняк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chernyak_yevgeny

Украинского алкомагната Евгения Черняка* обвинили в ведении бизнеса на территории РФ. По данным Службы безопасности Украины, компании предпринимателя закупали в России сырьё, стабильно выплачивая налоги.

Следствие уверено, что тем самым владелец заводов по производству водки "Хортица" спонсировал специальную военную операцию. Лишь за 2022 год предприятия Черняка* пополнили казну РФ на 14 миллиардов рублей, считают в ведомстве.

На фоне подозрений в ведении запрещённого бизнеса в компаниях предпринимателя прошли обыски. По совокупности обвинений ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Заочно арестован украинский бизнесмен – производитель "Хортицы" и "Первака"
Заочно арестован украинский бизнесмен – производитель "Хортицы" и "Первака"

Напомним, что летом 2023 года Черняка* объявили в розыск и на территории России, объявив террористом. По данным Следкома, бизнесмен щедро финансировал ВСУ.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

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Илья Пушкарев
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