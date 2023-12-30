СБУ обвинила украинского водочного магната Черняка* в финансировании СВО

Украинского алкомагната Евгения Черняка* обвинили в ведении бизнеса на территории РФ. По данным Службы безопасности Украины, компании предпринимателя закупали в России сырьё, стабильно выплачивая налоги.

Следствие уверено, что тем самым владелец заводов по производству водки "Хортица" спонсировал специальную военную операцию. Лишь за 2022 год предприятия Черняка* пополнили казну РФ на 14 миллиардов рублей, считают в ведомстве.

На фоне подозрений в ведении запрещённого бизнеса в компаниях предпринимателя прошли обыски. По совокупности обвинений ему грозит до 12 лет лишения свободы.