Заочно арестован украинский бизнесмен – производитель "Хортицы" и "Первака"
В Москве заочно арестовали украинского бизнесмена Черняка* за финансирование ВСУ
Украинский бизнесмен Евгений Черняк*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chernyak_yevgeny
Хамовнический суд Москвы вынес постановление о заочном аресте украинского бизнесмена, производителя водок "Хортица" и "Первак" Евгения Черняка*. Его обвиняют в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в РФ, он объявлен в розыск.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ "Финансирование терроризма", сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ", — отметили в суде в беседе с ТАСС.
Лайф напоминает: в июле Черняка* внесли в перечень террористов и экстремистов. О пополнении списка объявил Росфинмониторинг. Ранее СКР объявил украинского олигарха в розыск, в его компании прошли обыски. Было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
* Включён в перечень экстремистов и террористов.