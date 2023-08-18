Заочно арестован украинский бизнесмен – производитель "Хортицы" и "Первака"

Хамовнический суд Москвы вынес постановление о заочном аресте украинского бизнесмена, производителя водок "Хортица" и "Первак" Евгения Черняка*. Его обвиняют в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в РФ, он объявлен в розыск.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ "Финансирование терроризма", сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ", — отметили в суде в беседе с ТАСС.