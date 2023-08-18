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18 августа, 09:20

Заочно арестован украинский бизнесмен – производитель "Хортицы" и "Первака"

В Москве заочно арестовали украинского бизнесмена Черняка* за финансирование ВСУ

<p>Украинский бизнесмен Евгений Черняк*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chernyak_yevgeny</p>

Украинский бизнесмен Евгений Черняк*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chernyak_yevgeny

Хамовнический суд Москвы вынес постановление о заочном аресте украинского бизнесмена, производителя водок "Хортица" и "Первак" Евгения Черняка*. Его обвиняют в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в РФ, он объявлен в розыск.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ "Финансирование терроризма", сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ", — отметили в суде в беседе с ТАСС.

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Лайф напоминает: в июле Черняка* внесли в перечень террористов и экстремистов. О пополнении списка объявил Росфинмониторинг. Ранее СКР объявил украинского олигарха в розыск, в его компании прошли обыски. Было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Никита Осипов
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