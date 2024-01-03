Против завербованного СБУ пенсионера с Камчатки возбудили дело о госизмене

В столичной воздушной гавани Домодедово по подозрению в государственной измене задержали российского пенсионера. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на свой источник, мужчина был завербован сотрудниками СБУ.

По данным издания, задержанный уроженец Украины работал на одном из рыбопромышленных предприятий на Камчатке, где досрочно вышел на пенсию и уехал к себе на родину. Несколько раз в год ему всё-таки приходилось пересекать границу с РФ, где он снимал деньги, так как пенсионные начисления ему приходили на российскую карту.

После февраля 2022 года ему потребовался новый заграничный паспорт. Когда он его получал, пенсионера завербовали украинские спецслужбы, которые позволили ему пересечь границу, если он окажет ответную услугу — получит информацию о российских военных частях и передаст её им.

Украинец решил сдать СБУ своих старых товарищей с Камчатки, которые служили в силовых структурах, и пообещал привезти ещё сведений, однако ему это не удалось сделать. В июне он прилетел в Домодедово, где его и задержали. Сейчас ему предъявлено обвинение в госизмене.