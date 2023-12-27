В Москве администратора двух телеграм-каналов осудили на 14 лет за госизмену
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор администратору двух телеграм-каналов Феликсу Елисееву из Липецкой области. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Осуждённый признан виновным в госизмене и двух эпизодах публичного оправдания терроризма.
"Приговором суда... Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Подсудимый признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а его уголовное дело было рассмотрено по его заявлению в особом порядке", — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
По её словам, решение суда может быть обжаловано, так как приговор ещё не вступил в законную силу. Известно, что Елисеев переводил деньги, которые шли на закупку обмундирования и оружия для ВСУ.
Ранее Лайф писал, что Сахалинский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы по делу о подготовке диверсии и государственной измене. Первые три года он проведёт в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.
Shutterstock