В Москве администратора двух телеграм-каналов осудили на 14 лет за госизмену

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор администратору двух телеграм-каналов Феликсу Елисееву из Липецкой области. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Осуждённый признан виновным в госизмене и двух эпизодах публичного оправдания терроризма.

"Приговором суда... Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Подсудимый признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а его уголовное дело было рассмотрено по его заявлению в особом порядке", — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По её словам, решение суда может быть обжаловано, так как приговор ещё не вступил в законную силу. Известно, что Елисеев переводил деньги, которые шли на закупку обмундирования и оружия для ВСУ.