В ФСБ рассказали, как осуждённый за госизмену Сафронов сыграл на руку НАТО

Информацию о спутниковой группировке ГРУ, которую экс-советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий 22-летний срок за государственную измену, передал гражданину Чехии Мартину Ларышу (российские спецслужбы считают его агентом чешской разведки), впоследствии использовало НАТО. Об этом в спецрепортаже телеканала "Россия 24" рассказал заместитель начальника 1-го отдела СУ ФСБ России Александр Чабан.

"НАТО, которое использовало чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас", — объяснил Чабан, отметив, что чешского шпиона интересовало, какой ресурс имеется у спутников группировки ГРУ и когда они проходят лётно-космические испытания, во время которых не все их функции активны в полной мере.