В ФСБ рассказали, как осуждённый за госизмену Сафронов сыграл на руку НАТО
ФСБ: Иван Сафронов передал Чехии данные о спутниках ГРУ, они попали к НАТО
Информацию о спутниковой группировке ГРУ, которую экс-советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий 22-летний срок за государственную измену, передал гражданину Чехии Мартину Ларышу (российские спецслужбы считают его агентом чешской разведки), впоследствии использовало НАТО. Об этом в спецрепортаже телеканала "Россия 24" рассказал заместитель начальника 1-го отдела СУ ФСБ России Александр Чабан.
"НАТО, которое использовало чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас", — объяснил Чабан, отметив, что чешского шпиона интересовало, какой ресурс имеется у спутников группировки ГРУ и когда они проходят лётно-космические испытания, во время которых не все их функции активны в полной мере.
Напомним, что Сафронова задержали в июле 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. По данным ФСБ, советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии. В сентябре 2022 года Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима по статье УК РФ "Госизмена". Приговор вступил в силу 7 декабря. А 22 августа 2023-го Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор Ивану Сафронову. Сейчас осуждённый отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.
Агентство городских новостей "Москва"