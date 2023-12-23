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23 декабря, 18:39

В ФСБ раскрыли, кому и за сколько передавал секретные данные осуждённый за госизмену Сафронов

ФСБ: Иван Сафронов передавал ФРГ секретные данные об операции ВС РФ в Сирии

Экс-советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Экс-советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Экс-советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, в настоящее время отбывающий срок в 22 года за государственную измену, сообщал немецким спецслужбам абсолютно секретные данные о ходе проведения сухопутной операции ВС РФ в Сирии в 2015 году. Об этом сообщил заместитель начальника 1-го отдела СУ ФСБ России Александр Чабан в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно информации следствия, которая была раскрыта в спецрепортаже, Сафронов познакомился с Демури Ворониным — ещё одним фигурантом дела — в конце 2015 года. Тогда тот представился главой консалтинговой компании из Германии. На самом деле у Воронина есть и германское, и российское гражданство. За участие в этой истории он тоже был осуждён за государственную измену, получив 13 лет и три месяца колонии.

"Сведения в отношении сухопутной операции Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вот эта информация на тот момент была секретной. Позже её рассекретили. Но на тот момент это была информация абсолютно секретная", объяснил Чабан.

По его словам, Сафронов быстро предоставил подельнику данные, которые у него запросили, что говорит о том, что необходимую информацию он собрал заранее и подготовил. Это неудивительно, ведь тема была в тот момент очень даже на слуху, считает сотрудник ФСБ. Чабан добавил, что за свои труды Сафронов получил "скромное вознаграждение" — около 200 долларов с небольшим. Воронин определял ценность информации, считая количество страниц и знаков. Однако небольшая сумма не оскорбила информатора, который смог завести новые контакты. Всего Сафронов получил от Воронина около семи таких задач и выполнил каждую из них, уточнил следователь.

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Напомним, что Сафронова задержали в июле 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. В сентябре 2022-го Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима по статье УК РФ "Госизмена". Приговор вступил в силу 7 декабря. Сейчас осуждённый отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.

Юрий Лысенко
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