В ФСБ раскрыли, кому и за сколько передавал секретные данные осуждённый за госизмену Сафронов

Экс-советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, в настоящее время отбывающий срок в 22 года за государственную измену, сообщал немецким спецслужбам абсолютно секретные данные о ходе проведения сухопутной операции ВС РФ в Сирии в 2015 году. Об этом сообщил заместитель начальника 1-го отдела СУ ФСБ России Александр Чабан в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно информации следствия, которая была раскрыта в спецрепортаже, Сафронов познакомился с Демури Ворониным — ещё одним фигурантом дела — в конце 2015 года. Тогда тот представился главой консалтинговой компании из Германии. На самом деле у Воронина есть и германское, и российское гражданство. За участие в этой истории он тоже был осуждён за государственную измену, получив 13 лет и три месяца колонии.

"Сведения в отношении сухопутной операции Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вот эта информация на тот момент была секретной. Позже её рассекретили. Но на тот момент это была информация абсолютно секретная", — объяснил Чабан.