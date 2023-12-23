В ФСБ раскрыли, кому и за сколько передавал секретные данные осуждённый за госизмену Сафронов
ФСБ: Иван Сафронов передавал ФРГ секретные данные об операции ВС РФ в Сирии
Экс-советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Экс-советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, в настоящее время отбывающий срок в 22 года за государственную измену, сообщал немецким спецслужбам абсолютно секретные данные о ходе проведения сухопутной операции ВС РФ в Сирии в 2015 году. Об этом сообщил заместитель начальника 1-го отдела СУ ФСБ России Александр Чабан в эфире телеканала "Россия 24".
Согласно информации следствия, которая была раскрыта в спецрепортаже, Сафронов познакомился с Демури Ворониным — ещё одним фигурантом дела — в конце 2015 года. Тогда тот представился главой консалтинговой компании из Германии. На самом деле у Воронина есть и германское, и российское гражданство. За участие в этой истории он тоже был осуждён за государственную измену, получив 13 лет и три месяца колонии.
"Сведения в отношении сухопутной операции Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вот эта информация на тот момент была секретной. Позже её рассекретили. Но на тот момент это была информация абсолютно секретная", — объяснил Чабан.
По его словам, Сафронов быстро предоставил подельнику данные, которые у него запросили, что говорит о том, что необходимую информацию он собрал заранее и подготовил. Это неудивительно, ведь тема была в тот момент очень даже на слуху, считает сотрудник ФСБ. Чабан добавил, что за свои труды Сафронов получил "скромное вознаграждение" — около 200 долларов с небольшим. Воронин определял ценность информации, считая количество страниц и знаков. Однако небольшая сумма не оскорбила информатора, который смог завести новые контакты. Всего Сафронов получил от Воронина около семи таких задач и выполнил каждую из них, уточнил следователь.
Напомним, что Сафронова задержали в июле 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. В сентябре 2022-го Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима по статье УК РФ "Госизмена". Приговор вступил в силу 7 декабря. Сейчас осуждённый отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.