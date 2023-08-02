Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову за госизмену
Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор Ивану Сафронову. Вердикт Мосгорсуда, осудившего экс-советника главы "Роскосмоса" на 22 года за госизмену, оставили в силе.
Слушания прошли в закрытом заседании в связи с секретностью дела.
Напомним, что Сафронова задержали в июле 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. По данным ФСБ, советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии. В сентябре 2022 года Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима по статье УК РФ "Госизмена". Приговор вступил в силу 7 декабря.
Агентство "Москва"/ Пресс-служба Лефортовского суда