В России впервые вынесли приговор за госизмену подростку
В России впервые вынесли обвинительный приговор за государственную измену юноше, который в подростковом возрасте собирал информацию о войсковой части Майкопа и отправлял её украинским военным. О вердикте сообщил Верховный суд Республики Адыгея.
"Как установлено материалами дела, в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года гражданин, ещё будучи в несовершеннолетнем возрасте, находясь на территории Майкопа, осуществлял визуальное наблюдение и фотографирование места дислокации на территории Майкопа войсковой части МО России", — сказано в материалах суда.
Собранные данные и фото подросток высылал по электронной почте представителю иностранного государства. Юноша полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В связи с этим и возрастом он получил более мягкое наказание, чем предусмотрено по статье о госизмене, — четыре года исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.
А ранее Лайф рассказывал, что два жителя Волгоградской области задержаны за диверсии на железной дороге. Молодые злоумышленники выполняли задания Службы безопасности Украины (СБУ) за биткоины. 15 декабря они сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе, а 21 декабря подожгли релейный шкаф в том же районе.
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