В России впервые вынесли приговор за госизмену подростку

В России впервые вынесли обвинительный приговор за государственную измену юноше, который в подростковом возрасте собирал информацию о войсковой части Майкопа и отправлял её украинским военным. О вердикте сообщил Верховный суд Республики Адыгея.

"Как установлено материалами дела, в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года гражданин, ещё будучи в несовершеннолетнем возрасте, находясь на территории Майкопа, осуществлял визуальное наблюдение и фотографирование места дислокации на территории Майкопа войсковой части МО России", — сказано в материалах суда.

Собранные данные и фото подросток высылал по электронной почте представителю иностранного государства. Юноша полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В связи с этим и возрастом он получил более мягкое наказание, чем предусмотрено по статье о госизмене, — четыре года исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.