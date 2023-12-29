Россиянин подался в ВСУ и был задержан по пути на Украину, ему грозит 20 лет
Жителя Кубани задержали при попытке уехать на Украину, чтобы воевать против РФ
Житель Кубани задержан при попытке выехать на Украину, чтобы вступить в военизированное объединение и воевать против Армии России. Ему грозит до 20 лет, сообщает УФСБ РФ по Краснодарскому краю.
ФСБ задержала жителя Кубани при попытке уехать на Украину. Видео © УФСБ РФ по Краснодарскому краю
"Гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещённого на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против ВС РФ", — уточнили в управлении.
В отношении задержанного было заведено уголовное дело о приготовлении к госизмене и к участию в террористической организации. В ФСБ добавили, что фигурант является жителем Краснодарского края.
А ранее Лайф рассказывал, что два жителя Волгоградской области задержаны за диверсии на железной дороге. Молодые злоумышленники выполняли задания Службы безопасности Украины (СБУ) за биткоины. 15 декабря они сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе, а 21 декабря подожгли релейный шкаф в том же районе.
УФСБ РФ по Краснодарскому краю