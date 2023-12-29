Россиянин подался в ВСУ и был задержан по пути на Украину, ему грозит 20 лет

Житель Кубани задержан при попытке выехать на Украину, чтобы вступить в военизированное объединение и воевать против Армии России. Ему грозит до 20 лет, сообщает УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

ФСБ задержала жителя Кубани при попытке уехать на Украину. Видео © УФСБ РФ по Краснодарскому краю

"Гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещённого на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против ВС РФ", — уточнили в управлении.

В отношении задержанного было заведено уголовное дело о приготовлении к госизмене и к участию в террористической организации. В ФСБ добавили, что фигурант является жителем Краснодарского края.