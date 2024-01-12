Сергей Удальцов арестован до 15 февраля за оправдание терроризма
Сергей Удальцов. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Басманный суд Москвы постановил арестовать координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова в рамках уголовного дела об оправдании терроризма с использованием Интернета. Он останется в СИЗО до середины февраля, зачитала своё решение судья Евгения Николаева.
"Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля", — огласила Николаева.
А ранее Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре вынес решение о штрафе в 600 тысяч рублей в отношении социолога Бориса Кагарлицкого* за оправдание терроризма. Прокуратура потребовала ужесточить приговор.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.