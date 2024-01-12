Сергей Удальцов арестован до 15 февраля за оправдание терроризма

Басманный суд Москвы постановил арестовать координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова в рамках уголовного дела об оправдании терроризма с использованием Интернета. Он останется в СИЗО до середины февраля, зачитала своё решение судья Евгения Николаева.

"Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля", — огласила Николаева.