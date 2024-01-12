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12 января, 13:29

Сергей Удальцов арестован до 15 февраля за оправдание терроризма

Сергей Удальцов. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Сергей Удальцов. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Басманный суд Москвы постановил арестовать координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова в рамках уголовного дела об оправдании терроризма с использованием Интернета. Он останется в СИЗО до середины февраля, зачитала своё решение судья Евгения Николаева.

"Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля", — огласила Николаева.

Против Сергея Удальцова завели дело об оправдании терроризма
Против Сергея Удальцова завели дело об оправдании терроризма

А ранее Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре вынес решение о штрафе в 600 тысяч рублей в отношении социолога Бориса Кагарлицкого* за оправдание терроризма. Прокуратура потребовала ужесточить приговор.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.

Андрей Бражников
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