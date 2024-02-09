Роскомнадзору предложили разблокировать соцсеть X из-за интервью Путина Карлсону

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать социальную сеть X (бывший "Твиттер") в нашей стране. По словам парламентария, публикация интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на этой площадке доказывает её нейтралитет.

"Мы видим, что после смены владельца политика соцсети изменилась. Илон Маск даже сменил название. Они удалили больше 90% запрещённого в России контента, сняли блокировку с официальных аккаунтов российских государственных деятелей, министерств и организаций", — отметил в своём обращении Даванков.