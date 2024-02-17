Четыре сценария: Названы девушки, обречённые на вечные страдания в отношениях

Отношения девушки с родителями в детстве способны серьёзно повлиять на её личную жизнь в будущем. Регулярные ссоры, скоротечные интрижки и болезненные разрывы становятся верными спутниками представительниц слабого пола, если они росли по одному из четырёх сценариев, поделилась психолог Ксения Дёмина.

По словам автора тренингов по самооценке, на проблемы с поиском возлюбленного обречены девушки с потребностью в близости. Они всегда хотят быть рядом с партнёром, не представляют себя в одиночестве и хотят чувствовать то же самое от избранника. Эту проблему провоцирует отсутствие заботы и любви в детстве.

Крепкие отношения сложно построить и папиным дочкам, которые идеализируют своих отцов. Ни один мужчина в их представлении не будет достаточно хорошим по сравнению с родителем. Партнёры быстро устают от таких параллелей и уходят в поисках другой женщины.

Не лучше ситуация обстоит у тех, кто мнит себя спасателем после "защиты" слабого папы от сильной мамы в детстве. Эти девушки видят в любом мужчине утопающего, который нуждается в помощи. А если родители вечно критиковали и ругали ребёнка, рождается привычка сравнивать себя с другими.

"Такая девушка при общении с мужчиной будет стремиться быть всегда полезной, сомневаться в себе, своей красоте, возможностях, чувствовать, что мужчина её не ценит, и злиться от этого, отдавать все свои силы и время, чтобы угодить партнёру", — подытожила Дёмина в интервью порталу "Страсти".