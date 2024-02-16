Как распознать манипулятивного партнёра: 6 знаков, которые вас спасут
Определить деспота в отношениях не всегда просто, особенно когда манипуляции скрыты под маской заботы или любви. Вот шесть менее очевидных признаков, на которые стоит обратить внимание.
Определить на ранней стадии отношений, что ваша вторая половинка — будущий тиран, не всегда просто, особенно если манипуляции преподносятся под маской заботы. Life.ru рассказывает про неочевидные, но правдивые признаки, по которым станет понятно, что в паре есть манипулятор и это не вы.
1. Двойные стандарты в отношениях
Любовь или манипуляция: как отличить и понять, что в отношениях есть абьюзер. Фото © Shutterstock
Если вам кажется, что в отношениях действуют двойные стандарты (одни правила для вас, другие — для партнёра), то это красный флаг. Это может проявляться в том, как партнёр реагирует на ваши ошибки по сравнению с собственными или совершенно не уважает ваши границы и потребности.
2. Всё крутится вокруг их потребностей
Общение с таким манипулятивным партнёром может казаться односторонним: все разговоры вращаются вокруг него, его проблем, достижений. Ваша роль, кажется, сводится к аудитории, которая должна поддерживать и восхищаться.
3. Отношения перекошены не в вашу пользу
Манипуляции в отношениях: как на ранних стадиях выявить тирана? Фото © Shutterstock
Чувствуете постоянные уступки ради партнёра, не получая ничего взамен? Это признак односторонних отношений, где манипулятор использует унижение, вину, игнорирование, чтобы вы ощущали себя неважным и отодвинутым на второй план. Редко кому такое отношение идёт на пользу...
4. Ваши страхи и неуверенность — против вас
Манипуляторы часто используют слабости второй половинки, чтобы держать её в подчинении. Это может быть замаскировано под заботу, но на деле — способ контролировать. Например, они могут упрекать вас в недостатках или использовать ваше прошлое, чтобы усилить своё доминирование.
5. Частые обвинения и газлайтинг
Разоблачение манипулятора: тонкие признаки, указывающие на абьюзера и тирана в отношениях. Фото © Shutterstock
Если партнёр регулярно заставляет вас сомневаться в своих чувствах, переживаниях или воспоминаниях, говоря что-то вроде "Ты слишком эмоциональна" или "Не было такого!", то это приём того самого газлайтинга, который прощать нельзя!
6. Непостоянство в поведении и обещаниях
Манипуляторы могут быть очаровательными и внимательными, когда им это выгодно. Но поведение тиранов быстро меняется, как только они получают желаемое. Обещания также часто остаются неисполненными. Эти признаки нужно всегда замечать, чтобы вовремя смотаться из этих отношений.
Помните, искать в партнёре только плохое тоже путь к нездоровым отношениям. Но заметить эти признаки — значит быть готовой защитить свои интересы. А если ваш любимый мужчина действительно манипулятор, не бойтесь об этом говорить. В любом случае, даже если эти отношения закончатся, вы будете в выигрыше.
Shutterstock