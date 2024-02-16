Как распознать манипулятивного партнёра: 6 знаков, которые вас спасут

Определить на ранней стадии отношений, что ваша вторая половинка — будущий тиран, не всегда просто, особенно если манипуляции преподносятся под маской заботы. Life.ru рассказывает про неочевидные, но правдивые признаки, по которым станет понятно, что в паре есть манипулятор и это не вы.

1. Двойные стандарты в отношениях

Любовь или манипуляция: как отличить и понять, что в отношениях есть абьюзер. Фото © Shutterstock

Если вам кажется, что в отношениях действуют двойные стандарты (одни правила для вас, другие — для партнёра), то это красный флаг. Это может проявляться в том, как партнёр реагирует на ваши ошибки по сравнению с собственными или совершенно не уважает ваши границы и потребности.

2. Всё крутится вокруг их потребностей

Общение с таким манипулятивным партнёром может казаться односторонним: все разговоры вращаются вокруг него, его проблем, достижений. Ваша роль, кажется, сводится к аудитории, которая должна поддерживать и восхищаться.

3. Отношения перекошены не в вашу пользу

Манипуляции в отношениях: как на ранних стадиях выявить тирана? Фото © Shutterstock

Чувствуете постоянные уступки ради партнёра, не получая ничего взамен? Это признак односторонних отношений, где манипулятор использует унижение, вину, игнорирование, чтобы вы ощущали себя неважным и отодвинутым на второй план. Редко кому такое отношение идёт на пользу...

4. Ваши страхи и неуверенность — против вас

Манипуляторы часто используют слабости второй половинки, чтобы держать её в подчинении. Это может быть замаскировано под заботу, но на деле — способ контролировать. Например, они могут упрекать вас в недостатках или использовать ваше прошлое, чтобы усилить своё доминирование.

5. Частые обвинения и газлайтинг

Разоблачение манипулятора: тонкие признаки, указывающие на абьюзера и тирана в отношениях. Фото © Shutterstock

Если партнёр регулярно заставляет вас сомневаться в своих чувствах, переживаниях или воспоминаниях, говоря что-то вроде "Ты слишком эмоциональна" или "Не было такого!", то это приём того самого газлайтинга, который прощать нельзя!

6. Непостоянство в поведении и обещаниях

Манипуляторы могут быть очаровательными и внимательными, когда им это выгодно. Но поведение тиранов быстро меняется, как только они получают желаемое. Обещания также часто остаются неисполненными. Эти признаки нужно всегда замечать, чтобы вовремя смотаться из этих отношений.