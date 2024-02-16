6 психологических травм из детства, рождающих патологическое желание вечно худеть

Многие люди мечтают соответствовать тренду на худобу, а некоторые девушки в погоне за модельными просветами между ног доводят своё желание похудеть до патологии.

Как рассказал Life.ru эксперт, зачастую за желанием соответствовать идеалу, быть максимально стройной стоит глубокая психологическая травма, полученная в детстве. Она может быть связана с недостатком проявлений любви со стороны родителей и родственников.

Почему появляется желание исчезнуть, из-за которого женщины постоянно сидят на диетах. Фото © Freepik / peoplecreations

"Также сильно травмирует отсутствие признания успехов, которые грандиозны для ребёнка, но остаются незамеченными или пренебрежительно оценёнными родителями. "Сегодня тебе доверили вести классный час? Да, хорошо", — и мама отвернулась. Огромное волнительное событие было обесценено самым дорогим человеком, и ребёнок начинает самокопание", — рассказывает клинический психолог клиники доктора Аникиной, автор дзен-канала Станислав Самбурский.

В детстве человек формирует свои базовые потребности: в любви, принятии, безопасности, самовыражении и т.д. Если эти потребности не удовлетворяются, ребёнок испытывает дефицит, который может привести к психологической травме.

Во взрослом возрасте все эти "мелочи" приводят к тому, что человек начинает искать способы стать максимально привлекательным, компенсировать свои недостатки, и одним из таких способов может стать патологический контроль над телом и весом. Станислав Самбурский Клинический психолог

Итак, какие психологические травмы из детства могут агитировать женщину постоянно следить за фигурой, морить себя диетами и устраивать голодовки? Эксперт называет шесть самых распространённых причин.

Какие психологические детские травмы приводят к проблемам взрослых с весом и телом. Фото © Freepik

Физическое, психологическое, сексуальное насилие со стороны родителей или других взрослых — нарушена потребность в безопасности. Недостаток внимания, поддержки и похвалы со стороны родителей или других взрослых — нарушена потребность в признании. Потеря одного или обоих родителей, их развод, смерть родственников, переезд или другие стрессовые жизненные ситуации. Сверхтребовательность, критика и унижение, чрезмерный контроль со стороны родителей и других взрослых. Несоответствие ожиданиям родителей, которые явно проявляют своё недовольство: "Родился бы пацан — отдал бы на футбол, а так не знаю, что и делать". Конкуренция, изоляция, издевательства, моббинг или дискриминация со стороны сверстников.

Психологическая травма из детства может быть как явной, так и скрытой. Станислав Самбурский Клинический психолог

Явную травму человек помнит и осознаёт, что она повлияла на его жизнь. Скрытую взрослый не помнит или не признаёт, что она повлияла на его жизнь. "Страшные события из детства могут быть стёрты мозгом, это механизм психологической защиты", — подчёркивает эксперт.