"Красный флаг": Эти 4 признака говорят о том, что завтра муж начнёт вас избивать

Домашнее насилие — это одна из самых распространённых и опасных социальных проблем, которая затрагивает миллионы женщин и детей во всём мире. По данным ВОЗ, около 30% женщин старше 15 лет подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны своего партнёра. Домашнее насилие не только наносит телесные и психологические травмы жертвам, но и в дальнейшем влияет на их здоровье, самооценку и уверенность в себе.

Такое насилие имеет негативные последствия для общества в целом, поскольку жертвы ищут пути избавиться от проблемы или забыться. Как результат, идёт повышение уровня преступности, дети сбегают из дома и предпочитают быть беспризорными, чем подвергаться насилию, растёт уровень алкоголизма, наркомании и суицидов.

Однако домашнее насилие не возникает внезапно, есть ряд признаков, которые могут указывать на то, что мужчина скоро начнёт вас избивать. Станислав Самбурский клинический психолог

Домашнее насилие может быть не только физическим, но психологическим, сексуальным, экономическим или социальным. Каждая из этих форм имеет свои специфические признаки, которые могут быть заметны как жертве, так и окружающим.

Четыре "красных флага" в отношениях, указывающих, что завтра на вас поднимут руку. Фото © Freepik / Drazen Zigic

"Однако часто жертва не осознаёт или не признаёт, что она подвергается насилию, или пытается оправдать своего партнёра", — рассказывает Life.ru клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор Дзен-канала Станислав Самбурский.

Физическое насилие — это любые действия, которые причиняют физическую боль или повреждение. Удары, пинки, толчки, удушение, прижигание, укусы и т.д. недопустимы. Физическое насилие — это также размахивание оружием, ломание предметов, бросание вещей и т.д.

Важно знать и уметь распознавать признаки потенциальной угрозы, чтобы не пропустить тревожные сигналы и своевременно реагировать на них. Итак, как понять, что муж скоро начнёт вас избивать?

1. Количество критики зашкаливает

Предпосылки, указывающие на будущие побои: четыре признака домашнего насилия. Фото © Freepik

Вы не можете сделать ничего, чтобы вас не обругали или не оскорбили. Вас унижают и запугивают словами и жестами. Так человек пытается подорвать вашу самооценку, заставить чувствовать себя виноватой, беспомощной и зависимой от него.

2. Муж зациклен на ревности

Ревность уже давно не милая игра, а реальная проблема. "Мужчина контролирует, что вы носите, как краситесь, с кем созваниваетесь, что говорите по телефону, когда уходите и когда приходите с работы. Он проверяет ваши звонки, сообщения, почту и социальные сети", — подчёркивает эксперт. Если муж постоянно обвиняет в измене, которая видится ему на каждом шагу, вы в одном шаге от синяков и вырванных волос.

3. Появились толчки и шлепки

На что обратить внимание, чтобы понять заранее: муж вскоре начнёт поднимать на вас руку. Фото © Shutterstock

Толчки, щипки, шлепки становятся всё болезненнее, и количество действий, которые причиняют вам боль, увеличивается. Он делает это без видимой причины, а под воздействием алкоголя, наркотиков или стресса совсем теряет контроль.

Позже извиняется за своё поведение, обещает измениться, дарит подарки или цветы или винит вас за то, что вы его спровоцировали. Станислав Самбурский Клинический психолог

4. Вас пытаются изолировать

Если замечаете в своих отношениях один и более признаков будущих побоев, действуйте немедленно. Фото © Shutterstock

Супруг изолирует от родных, друзей и коллег, которые могут помочь или поддержать. Муж не позволяет вам общаться с ними, выходить из дома и ходить куда-то без него. Вас делают зависимой от него финансово, эмоционально или иным образом.

Каждая ситуация индивидуальна и может сочетать несколько признаков того, что вас будут избивать. Если вы заметили хотя бы один, необходимо обратиться за помощью и поддержкой. Станислав Самбурский Клинический психолог

Помните, что вы не одиноки и не беззащитны. И не виноваты, что вам причиняют боль и страдания. Вы имеете право на жизнь с удовольствием, в любви, без насилия. Не бойтесь обратиться за помощью и поддержкой в специализированные организации.