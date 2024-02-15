Ничего не помогает: Врач объяснила, как распознать синдром хронической усталости

Астения, то есть усталость, снижение энергии и утомляемость, может коснуться каждого. Она подразумевает патологическое состояние утомляемости при обычной для человека нагрузке, не проходящее даже после продолжительного отдыха. Об этом "Вечерней Москве" сообщила психиатр, психотерапевт Екатерина Макеева.

По её словам, астения может встречаться при самых разных заболеваниях, включая эндокринные, анемию, вирусные инфекции и так далее. Если же при обследовании причина этого состояния так и не проявляется, врачи склоняются к тому, что всё дело в синдроме хронической усталости (СХУ). С ней сталкивается в общей сложности 2,5 процента людей, но чаще — женщины.

Причины такого состояния всё ещё не известны. При этом СХУ может начаться после вирусного заболевания, травмы, хирургической операции либо стресса.

СХУ можно разгадать по ряду симптомов: постоянная усталость на протяжении хотя бы полугода;

заметное снижение обычной работоспособности и активности;

невозможность получить пользу от отдыха и сна;

быстрая утомляемость после стресса и физических нагрузок;

ухудшение концентрации внимания;

недомогание;

невозможность быстро засыпать;

боль в голове, горле, суставах и мышцах.

"В терапии СХУ используют несколько методов. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на изменение негативного мышления и поведения на более эффективное, что помогает справиться с симптомами усталости, например преодолеть катастрофизацию своего состояния, фиксацию на тягостных симптомах, отказаться от избегающего поведения. Помимо того, психотерапия помогает справиться с симптомами депрессии, тревоги, нарушениями сна", — рассказала Макеева.

Кроме того, в лечении могут быть использованы методы поэтапного увеличения физической нагрузки. Пациентам рекомендуют понемногу наращивать интенсивность ходьбы, плавания либо занятий в спортзале. Иногда не обходится без медикаментозной терапии вроде антидепрессантов или снотворных.

Эффективнее всего лечатся люди, заболевшие недавно. И наоборот, чем дольше человек болеет, тем меньше шансов у него полностью выздороветь. Поэтому очень важно вовремя обратиться к терапевту, посоветовала эксперт.