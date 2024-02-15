Психолог назвала беспроигрышные способы проявления любви

Совместный урок танцев, либо просмотр фильма в объятиях друг друга позволит проявить любовь тактильно, подсказала в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Дарья Аушкап.

"Степень тактильности у каждого своя, поэтому важно понимать как свои, так и предпочтения любимого человека. Можно подарить половинке совместный урок танцев — так вы весело проведёте время и станете лучше ощущать друг друга на интуитивном и физическом уровне. Устройте домашний просмотр кино в обнимку или купите билеты в кинотеатр с диванами", — посоветовала Аушкап.

Она напомнила, что прикосновения представляют собой ощущаемый тактильно язык любви, который можно выражать по-разному, передавая свою нежность, заботу и поддержку. По словам эксперта, это один из способов поддержки второй половинки, чтобы помочь ей восстановить моральные и физические силы. В свою очередь ощущение поддержки и опоры сближает людей, подпитывает их доверие и заботу друг о друге, а также рост самооценки.