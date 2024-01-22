"Дети тычут пальцем": Россиянки пожаловались на школу взрослых танцев, где постоянно открыты шторы

Жительницы Волгограда пожаловались на школу танцев "Мулен Руж", в которой проводят занятия по Pole Dance (танцы на пилоне) с открытыми шторами. Примечательно, что заведение находится напротив детской спортивной секции. В связи с этим обеспокоенные мамочки считают, что танцы на шесте "растлевают неокрепшие личности".

Жительницы Волгограда пожаловались на школу с эротическими танцами. Видео © V1.ru

"Нас не устраивает, что дети на всё это смотрят. Зал борьбы и эту студию разделяет только дорога. Дети смеются, тычут пальцем и очень ярко обсуждают то, что видят. Кажется, что девушки специально подсвечивают окна и не закрывают шторы", — рассказала местная жительница в беседе с порталом V1.ru.

Женщина отметила, что детей в спортивные секции в основном привозят отцы. Мужчины, по её словам, выстраиваются в очередь и часами наблюдают за эротическими танцами на шестах. Такую картину можно увидеть буквально каждый вечер. В свою очередь руководитель школы танцев "Мулен Руж" в беседе с изданием "Подъём" уточнила, что за десять лет работы студии подобных жалоб не было.

"Мне бы очень хотелось, чтобы женщины были более уверены в себе. А обращать внимание на то, что другие женщины становятся красивее, занимаются собой... Это ревность, зависть", — объяснила она, пообещав повесить шторы на окна студии.