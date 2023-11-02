В Петербурге заседание суда прошло в стриптиз-клубе
Петербургский суд провёл выездное заседание в стриптиз-клубе
В Санкт-Петербурге выездное заседание суда состоялось в стриптиз-клубе. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы, соответствующее решение приняла судья Ирина Воробьёва в ходе изучения дела о незаконной перепланировке помещения. Она решила, что на месте будет легче разобраться, кто прав, а кто виноват.
В Петербурге суд провёл заседание в стриптиз-клубе. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провёл выездное судебное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men's club", — говорится в сообщении.
Как оказалось, в клубе без разрешения были снесены перегородки, убраны батареи, а также был произведён частичный демонтаж стяжки пола. Администрация Центрального района города потребовала привести всё в прежнее состояние либо предоставить разрешительную документацию, но собственники никак не отреагировали на предписание. В итоге дело дошло до суда.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске две стриптизёрши устроили мордобой в одном из баров. По данным местных СМИ, причиной ссоры стал клиент, который хотел заплатить только одной из девушек.
Кадр из видео Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга