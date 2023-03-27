"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 01:54

После слишком лихой ночи бизнесмен заявил в полицию на стриптиз-клуб

В Приморье бизнесмен заявил в полицию на стриптиз-клуб, где потратил 300 тысяч рублей

Во Владивостоке 31-летний бизнесмен Иван написал заявление в полицию на стриптиз-клуб. Причиной такого решения стало то, что он потратил в нём за ночь 300 тысяч рублей. Такие расходы не входили в его планы.

Как пишет Amur Mash, Иван возит грузы на Чукотку. В свободное от рейсов время развлекается походами в стриптиз-клубы, чтобы под громкую музыку, танцы и алкоголь снять напряжение. В этот раз он особо увлёкся и не отреагировал на призывы товарищей обратить внимание на очень высокие цены (например, на пять тысяч рублей за стакан виски).

Утром мужчина обнаружил, что потратил 200 тысяч с карты и 100 тысяч наличными. По признанию мужчины, обычно он оставлял в стриптиз-клубах в шесть раз меньше. Иван решил написать заявление в полицию, обвинив заведение в завышенных ценах.

"Гости на 500 тысяч уже далеко": Лайф выяснил, как рынок стриптиза пережил мобилизацию

"Гости на 500 тысяч уже далеко": Лайф выяснил, как рынок стриптиза пережил мобилизацию

Ранее подобный случай был и в Москве. Посетитель ночного клуба потратил на выпивку и стриптизёрш около двух миллионов рублей, а позже обратился в полицию.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров