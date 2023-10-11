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11 октября, 10:14

В Новосибирские стриптизёрши устроили мордобой в баре из-за клиента

NGS.ru: В Новосибирске две стриптизёрши подрались в одном из баров

В Новосибирске две стриптизёрши устроили мордобой в одном из баров. Как сообщает местный портал NGS.ru, причиной ссоры стал клиент, который хотел заплатить только одной из девушек.

Инцидент произошёл в ночном заведении в Железнодорожном районе города. В это место стриптизёрши пришли по приглашению мужчины, однако он заплатил за приватное общение только одной из них. Вторая, оказавшись в пролёте, решила предъявить коллеге по цеху претензии, так как она напрасно покинула рабочее место. В результате словесная перепалка переросла в драку. Инициаторшу конфликта задержали, девушку уже передали сотрудникам полиции. Пострадал ли кто в конфликте, не сообщается.

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Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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