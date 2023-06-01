В Москве проститутка вырвала пятитысячную купюру из рук клиента и сбежала

По информации телеграм-канала, действия криминально-эротической драмы развернулись в столичном районе Преображенское. Там 29-летний москвич решил развлечься известным способом, остановив свой выбор на молодой красотке, с которой познакомился в соцсетях. Та уверяла, что готова ублажить мужчину за три тысячи рублей. При личной встрече клиент пожелал расплатиться вперёд и только достал из кармана пятитысячную купюру, как девушка вырвала её из рук и сбежала. После этого герой-любовник уже обратился в полицию. Там начали проверку по факту такого обмана клиента.