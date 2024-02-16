Сексолог назвала идеальные эротические подарки для мужчины на 23 Февраля
Сексолог Гарипова посоветовала сделать мужчине эротический сюрприз на 23 Февраля
Для мужчин, обладающих сильным половым темпераментом, лучший подарок на 23 Февраля — это пикантный сюрприз от любимой. Об этом сообщила сексолог, психотерапевт, член Международной ассоциации сексологов, автор книги "Анатомия женственности" Лилия Гарипова в беседе с РИАМО.
Она советует при выборе подарка для своей половинки держать в голове желания и потребности, которые у него могли бы быть. Поэтому многие мужчины, обладающие более сильной половой конституцией, чем женщины, будут рады, если подарок для них будет включать в себя эротический элемент.
"Можно подготовить приватный танец или какую-то ролевую игру, попросить родителей или няню посидеть с детьми и уединиться в отеле, гостевом доме. Мы не задумываемся о таких подарках, но иногда они действительно могут очень порадовать нашу вторую половину и укрепить, стабилизировать отношения", — отметила сексолог.
Если мужчина прагматичный, то стандартные подарки вроде нижнего белья, носок, одеколона или галстука, вопреки предубеждению, могут оказаться весьма неплохими. По оценке Гариповой, хорошие качественные вещи и косметика, которые представители сильной половины человечества редко покупают самостоятельно, очень актуальны.
Иногда после пережитых парой потрясений у партнёров заметно уменьшается желание близости. Из отношений постепенно исчезает былая теплота, романтика и влечение. Ранее на Life.ru сексолог рассказала, как можно вернуть страсть в увядающие отношения.
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