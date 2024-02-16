Сексолог назвала идеальные эротические подарки для мужчины на 23 Февраля

Для мужчин, обладающих сильным половым темпераментом, лучший подарок на 23 Февраля — это пикантный сюрприз от любимой. Об этом сообщила сексолог, психотерапевт, член Международной ассоциации сексологов, автор книги "Анатомия женственности" Лилия Гарипова в беседе с РИАМО.

Она советует при выборе подарка для своей половинки держать в голове желания и потребности, которые у него могли бы быть. Поэтому многие мужчины, обладающие более сильной половой конституцией, чем женщины, будут рады, если подарок для них будет включать в себя эротический элемент.

"Можно подготовить приватный танец или какую-то ролевую игру, попросить родителей или няню посидеть с детьми и уединиться в отеле, гостевом доме. Мы не задумываемся о таких подарках, но иногда они действительно могут очень порадовать нашу вторую половину и укрепить, стабилизировать отношения", — отметила сексолог.

Если мужчина прагматичный, то стандартные подарки вроде нижнего белья, носок, одеколона или галстука, вопреки предубеждению, могут оказаться весьма неплохими. По оценке Гариповой, хорошие качественные вещи и косметика, которые представители сильной половины человечества редко покупают самостоятельно, очень актуальны.