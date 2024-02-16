Стало известно, на кого из иностранцев больше всего западают россияне и россиянки

Половина девушек готовы посылать подарки возлюбленным в другую страну после долгого периода знакомства. А вот парней, придерживающихся такой же позиции, оказалось большинство — 76%.

Некоторые из наших соотечественников попробовали отношения на расстоянии и признались, что ничем хорошим это не закончилось (50% парней и 35% девушек). Россиянки среди иностранцев чаще всего выбирали турков (13%), а россияне — белорусок (22%), показали результаты исследования компании СДЭК и дейтинг-сервиса Мамба, с которыми ознакомился Life.ru.

Тем не менее, 76% девушек и 83% мужчин готовы второй раз вступить в отношения на расстоянии и найти вторую половину за рубежом. Однако 55% женщин не готовы переезжать в другую страну ради любимого человека, в то же время как мужская половина охотнее готова к такой авантюре: 50% могли бы приехать в гости к девушке, чтобы познакомиться лично, а 16% рассматривают полноценный переезд.

Получить подарок из-за границы хотели бы 38% девушек и 34% мужчин, даже если они едва знакомы с отправителем. По 17% обоих полов совершенно не хотят получать подарки издалека, чувствуя, что их к чему-то обязывают.

Для 41% девушек лучший подарок — это деньги, а на что их потратить, они решают сами. Для 33% опрошенных приемлемо было бы получить парфюм, для 28% — украшения. Мужчины в 33% случаев хотят конфет, а 30% — книгу по собственному выбору. Для подарка повод совершенно не нужен, считают 80% женщин, а 66% мужчин видят повод в самом факте знакомства. При этом 80% мужчин и 76% женщин готовы и сами радовать подарками своих половинок без всякого повода.