"Практичный подарок": Стилист вступилась за трусы и носки мужчинам на 23 Февраля

Многие считают, что дарить мужчине трусы и носки на 23 Февраля странно, однако это довольно практичный вариант, а оригинальный стиль добавит индивидуальности. Такое мнение выразила эксперт по стилю, победитель премии "Лучший стилист Республики Башкортостан – 2023", член Московского регионального отделения "Деловой России" Дарья Ломкова.

Эксперт посоветовала обратить внимание на яркий принт и необычный цвет — они должны отражать интересы и характер мужчины.

"Вы также можете выбрать носки с узором или дизайном, связанным с его увлечениями, хобби или профессией. Возможности для креативных и интересных комбинаций всё ещё есть, поэтому можно подойти к выбору трусов и носков с фантазией, главное — не переусердствовать", — сказала Ломкова в беседе с РИАМО.