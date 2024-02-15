"Практичный подарок": Стилист вступилась за трусы и носки мужчинам на 23 Февраля
Стилист Ломкова назвала трусы и носки практичным подарком мужчине на 23 Февраля
Многие считают, что дарить мужчине трусы и носки на 23 Февраля странно, однако это довольно практичный вариант, а оригинальный стиль добавит индивидуальности. Такое мнение выразила эксперт по стилю, победитель премии "Лучший стилист Республики Башкортостан – 2023", член Московского регионального отделения "Деловой России" Дарья Ломкова.
Эксперт посоветовала обратить внимание на яркий принт и необычный цвет — они должны отражать интересы и характер мужчины.
"Вы также можете выбрать носки с узором или дизайном, связанным с его увлечениями, хобби или профессией. Возможности для креативных и интересных комбинаций всё ещё есть, поэтому можно подойти к выбору трусов и носков с фантазией, главное — не переусердствовать", — сказала Ломкова в беседе с РИАМО.
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