Не забывайте о вежливости: Эксперт по этикету назвала способ правильно покинуть неудачное свидание

Когда свидание проходит не по плану и вы убеждены, что с сидящим напротив человеком ничего не получится, лучше вежливо в этом признаться и попрощаться, чтобы сэкономить время и деньги друг друга, рассказала в беседе с "Москвой 24" эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

"Если партнёр или партнёрша ведёт себя неадекватно, можно совершенно спокойно уйти, ничего не объясняя. Но если собеседник вежливый, а просто вы чувствуете, что это не ваше будущее, допустимо сказать: "Ты хороший человек, но, думаю, у нас ничего не получится. Давай не будем тратить время друг друга, желаю тебе встретить более подходящую кандидатуру", — посоветовала Свежакова.

Можно не говорить прямо, а придумать причину для ухода, но только адекватную и реалистичную. Например, сослаться на плохое самочувствие, неудобную обувь или что кому-то из знакомых немедленно понадобилась ваша помощь. По правилам этикета ужин оплачивает тот, кто пригласил, поэтому, даже если девушка принимает решение уйти, она не обязана закрывать счёт. Вместе с тем стоит перестраховаться и на первой встрече не выбирать дорогие рестораны.