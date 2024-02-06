Зеркало в помощь: Назван способ превратить первое свидание в последнее языком тела

Первое свидание с малознакомым человеком может оказаться последним, если предстать перед потенциальным партнёром в неуверенном виде. Универсальным решением этой проблемы является проработка языка тела, уверена психолог Надежда Аллахвердян.

Эксперт посоветовала заранее посмотреть на себя в зеркало или записать на видео процесс выполнения домашних дел. Если ваши движения и походка скованны, а осанка имеет форму вопросительного знака, это говорит о низком кинетическом интеллекте.

"Сутулые плечи, сгорбленная спина, нервные подёргивания ногой, неумение выдерживать зрительный контакт и прочие признаки явно не демонстрируют уверенность и выглядят не так привлекательно", — поделилась психолог с РИАМО.

Параллельно с развитием языка тела Аллахвердян посоветовала прорабатывать и другие навыки, такие как, например, умение интересно рассказывать истории. А чтобы неудачное свидание не стало поводом для депрессии, собеседник агентства призвала идти на встречу без каких-либо ожиданий и просто получать удовольствие.