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6 февраля, 03:51

Зеркало в помощь: Назван способ превратить первое свидание в последнее языком тела

Психолог Аллахвердян: Проработка языка тела повысит шанс на второе свидание

Первое свидание с малознакомым человеком может оказаться последним, если предстать перед потенциальным партнёром в неуверенном виде. Универсальным решением этой проблемы является проработка языка тела, уверена психолог Надежда Аллахвердян.

Эксперт посоветовала заранее посмотреть на себя в зеркало или записать на видео процесс выполнения домашних дел. Если ваши движения и походка скованны, а осанка имеет форму вопросительного знака, это говорит о низком кинетическом интеллекте.

"Сутулые плечи, сгорбленная спина, нервные подёргивания ногой, неумение выдерживать зрительный контакт и прочие признаки явно не демонстрируют уверенность и выглядят не так привлекательно", — поделилась психолог с РИАМО.

Параллельно с развитием языка тела Аллахвердян посоветовала прорабатывать и другие навыки, такие как, например, умение интересно рассказывать истории. А чтобы неудачное свидание не стало поводом для депрессии, собеседник агентства призвала идти на встречу без каких-либо ожиданий и просто получать удовольствие.

Россияне высказались о сексе на первом свидании
Россияне высказались о сексе на первом свидании

Отпугнуть будущего избранника на первом же свидании может не только поведение, но и внешний вид. Чтобы не выглядеть в глазах незнакомца неряхой, достаточно исключить из образа пять деталей, рассказывал Life.ru.

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Freepik / prostoleh

Илья Пушкарев
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