Позагорать не получится: Синоптик поделился дождливым прогнозом на лето 2024 года

По словам руководителя отдела метеорологии и климата в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу, эта зима неспроста была такой снежной. Он напомнил, что норма снежного покрова в Москве по состоянию на 16 февраля составляет 36 сантиметров, но фактические данные почти в два раза выше — 62 сантиметра. Такие "катаклизмы" возникают из-за повышения средней температуры климатической системы Земли. Насыщенные испарённой водой массы воздуха пришли в Россию из Атлантики и Средиземноморья. Эта тенденция может продолжиться и летом, рассказал эксперт.