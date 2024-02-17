Позагорать не получится: Синоптик поделился дождливым прогнозом на лето 2024 года
Синоптик Терешонок не исключил дождливое лето 2024 года в России
Увеличенное испарение влаги из мирового океана на фоне глобального потепления может спровоцировать аномальные осадки на территории России летом 2024 года. Предположение о предстоящем сезоне дождей озвучил синоптик Николай Терешонок.
По словам руководителя отдела метеорологии и климата в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу, эта зима неспроста была такой снежной. Он напомнил, что норма снежного покрова в Москве по состоянию на 16 февраля составляет 36 сантиметров, но фактические данные почти в два раза выше — 62 сантиметра. Такие "катаклизмы" возникают из-за повышения средней температуры климатической системы Земли. Насыщенные испарённой водой массы воздуха пришли в Россию из Атлантики и Средиземноморья. Эта тенденция может продолжиться и летом, рассказал эксперт.
"Однако существует периодичность, связанная с особенностью циркуляции атмосферы в европейской части России. После обильных осадков могут наступить продолжительные периоды засухи", — добавил Терешонок в беседе с "Москвой 24".
А ранее россиянам рассказали, когда следует ждать настоящего весеннего потепления. Согласно прогнозом метеорологов, заметный скачок температуры ожидается 19–21 марта.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев