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Метеоролог рассказала, когда в Россию придёт настоящая весна

Метеоролог Позднякова считает, что настоящая весна наступит с 19 по 21 марта

16 февраля, 12:09

Shutterstock

В России настоящее весеннее потепление следует ожидать лишь после 19 марта, до этого времени вряд ли можно рассчитывать на оттепель. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

"Пока прогнозы не показывают, что у нас будет значительно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что 1 марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в свои права примерно 19–21 марта", уточнила она в беседе с ОСН.

По прогнозу синоптика, всё же определённое повышение температуры будет наблюдаться в первой половине марта, однако рассчитывать на раннюю весну не стоит.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в РФ в этом году мало где погода соответствует типичному климату, а оттепели чередуются с аномальными морозами. При этом настолько большой плотности снега не наблюдалось несколько десятилетий.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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