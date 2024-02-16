Метеоролог рассказала, когда в Россию придёт настоящая весна Метеоролог Позднякова считает, что настоящая весна наступит с 19 по 21 марта 16 февраля, 12:09 Shutterstock

В России настоящее весеннее потепление следует ожидать лишь после 19 марта, до этого времени вряд ли можно рассчитывать на оттепель. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

"Пока прогнозы не показывают, что у нас будет значительно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что 1 марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в свои права примерно 19–21 марта", — уточнила она в беседе с ОСН.

По прогнозу синоптика, всё же определённое повышение температуры будет наблюдаться в первой половине марта, однако рассчитывать на раннюю весну не стоит.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в РФ в этом году мало где погода соответствует типичному климату, а оттепели чередуются с аномальными морозами. При этом настолько большой плотности снега не наблюдалось несколько десятилетий.

Авторы Татьяна Миссуми