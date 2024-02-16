Вильфанд назвал ненормальной российскую зиму 2024 года

В России в этом году мало где погода соответствует типичному климату, а оттепели чередуются с аномальными морозами. При этом настолько большой плотности снега не наблюдалось несколько десятилетий. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату", — пояснил метеоролог.

Несмотря на частые оттепели и морозы, средняя температура за весь зимний период будет в пределах нормы. По словам Вильфанда, метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. И последняя нынешней зимой очень большая, чего не было уже несколько десятилетий.