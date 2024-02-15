В Москве высота сугробов к утру 15 февраля достигла 54 сантиметров

Сугробы в Москве за ночь подросли на четыре сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. На данный момент толщина снежного покрова в столице составляет 54 сантиметра, что в 1,5 раза больше нормы.

"В результате обильных снегопадов, зарядивших в столице в середине ночи, к 9 часам утра высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ увеличилась на четыре сантиметра и составляет 54 сантиметра, на Балчуге — 50 сантиметров, в МГУ и Тушине — 64 сантиметра. В течение ближайших 24 часов снежный покров подрастёт до 60 сантиметров. Норма — 36 сантиметров. Рекорд — 65 сантиметров в 1994 году", — написал эксперт в телеграм-канале.