Метель и пробки на дорогах: Life.ru снял, как разбушевался снегопад в Москве
В Москве на фоне сильного снегопада возникли огромные пробки
В Москве на фоне сильного снегопада образовались семибалльные пробки, следует из данных Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Тем временем на улицах — метель и огромные сугробы, с которыми всеми силами борются коммунальщики. Life.ru снял, как непогода разыгралась в столице.
Улицы Москвы во время сильного снегопада. Видео © Life.ru
На фоне обильных осадков Дептранс рекомендует москвичам отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Он работает штатно. Сильные осадки с ухудшением видимости до 500 метров ожидаются в Москве примерно до 15:00, далее интенсивность снегопадов и метелей будет ослабевать. Атмосферное давление в столице существенно выше нормы — 758 миллиметров ртутного столба.
Напомним, сегодня, 15 февраля, Москву засыпает снегопад, пришедший вместе с атмосферным фронтом. По словам синоптика Евгения Тишковца, особо сильные осадки ожидаются в первой половине дня. Сугробы могут подрасти минимум до 60 сантиметров.
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