Метель и пробки на дорогах: Life.ru снял, как разбушевался снегопад в Москве

В Москве на фоне сильного снегопада образовались семибалльные пробки, следует из данных Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Тем временем на улицах — метель и огромные сугробы, с которыми всеми силами борются коммунальщики. Life.ru снял, как непогода разыгралась в столице.

Улицы Москвы во время сильного снегопада. Видео © Life.ru

На фоне обильных осадков Дептранс рекомендует москвичам отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Он работает штатно. Сильные осадки с ухудшением видимости до 500 метров ожидаются в Москве примерно до 15:00, далее интенсивность снегопадов и метелей будет ослабевать. Атмосферное давление в столице существенно выше нормы — 758 миллиметров ртутного столба.