Рекордные сугробы, нулевая видимость: День влюблённых сменится для москвичей снежным "адом"

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Синоптик Тишковец: Центральную Россию накроют "полчища" снеговых туч

14 февраля, 16:18
Утром в четверг, 15 февраля, на Москву обрушится до 20 процентов от месячной нормы осадков. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Утром в четверг, 15 февраля, на Москву обрушится до 20 процентов от месячной нормы осадков. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

В четверг, 15 февраля, Центральную Россию накроет атмосферный фронт, сопровождаемый "полчищами" снеговых туч, в результате чего на Москву обрушится до 20% от месячной нормы осадков. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Наиболее интенсивных снегопадов синоптики ожидают в первой половине дня. На дорогах может возникнуть транспортный коллапс, а в аэропортах — задержки рейсов, поскольку видимость будет ухудшаться всего до нескольких сотен метров.

Собеседник РИА "Новости" добавил, что сугробы за счёт свежего и пушистого снега подрастут как минимум до 60 сантиметров — а это уже тянет на рекорд. В Москве с 1956 года не бывало снежных покровов такой высоты.

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Ранее синоптики "отчитали" москвичей за наивность и призвали не ждать весны до апреля. Так они прокомментировали наступившее кратковременное потепление в столице в начале февраля этого года. А до конца этой недели столицу ждут и оттепель, и морозы, и "барический бугор". Кроме того, из-за тёплого атмосферного фронта в Центральной России появятся многослойные облака, осадки в виде снега, мокрого снега, крупы, локального ледяного дождя и гололёд.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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