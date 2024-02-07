Водителям назвали главные правила езды в снегопад, которые помогут не угодить в ДТП

При неблагоприятных погодных условиях для автомобилистов существует одно главное правило — если есть возможность перенести поездку, лучше это сделать. Об этом в беседе с Life.ru рассказал автоэксперт Максим Багаев.

"Если так случилось, что от поездки не отказаться, она важна и всё равно придется ехать, то как минимум начать нужно с соблюдения дистанции, чтобы была возможность, если что, сманеврировать в случае возникновения нештатной ситуации, и, соответственно, ехать с минимально возможной скоростью", — отметил специалист.

Также Багаев призвал не забывать о включении габаритов и противотуманок, чтобы автомобиль можно было увидеть на дороге. По словам эксперта, в пути не нужно маневрировать и обгонять, пытаясь выиграть 5–10 минут времени, — слишком велик риск попасть в ДТП.

"То есть вот эти попытки выиграть 5–10 минут, постоянно перестраиваясь, подрезая, создавая аварийные ситуации для других участников, они к выигрышу в конечном итоге не приведут. Тем более вот как сейчас вот это ДТП на трассе "Дон" — оно показывает как раз, что водители не готовы к возникновению каких-то препятствий на дороге и не понимают, как себя вести, то есть там массовая авария, много пострадавших", — сказал собеседник Life.ru, добавив, что важно следить за состоянием своего автомобиля, в частности износом шин и протектора.

Кроме того, указал автоэксперт, неплохо, если водитель "знает" свою машину, потому что транспортные средства ведут себя по-разному. Так, иногда в случае переднеприводных авто есть смысл нажать газ, чтобы выйти из заноса, а в других, напротив, — на тормоз.

В свою очередь автоэксперт Пётр Шкуматов советует в сложных погодных условиях двигаться со скоростью 30–40 км/ч, особенно по городу. Также, по его словам, необходимо держать дистанцию в 2–3 автомобиля, ведь именно нарушение дистанции часто становится причиной мелких, но неприятных ДТП, последствия которых отнимают много времени.