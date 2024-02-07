Водителям назвали главные правила езды в снегопад, которые помогут не угодить в ДТП
Автоэксперт Багаев призвал водителей не обгонять при движении в снегопад
При неблагоприятных погодных условиях для автомобилистов существует одно главное правило — если есть возможность перенести поездку, лучше это сделать. Об этом в беседе с Life.ru рассказал автоэксперт Максим Багаев.
"Если так случилось, что от поездки не отказаться, она важна и всё равно придется ехать, то как минимум начать нужно с соблюдения дистанции, чтобы была возможность, если что, сманеврировать в случае возникновения нештатной ситуации, и, соответственно, ехать с минимально возможной скоростью", — отметил специалист.
Также Багаев призвал не забывать о включении габаритов и противотуманок, чтобы автомобиль можно было увидеть на дороге. По словам эксперта, в пути не нужно маневрировать и обгонять, пытаясь выиграть 5–10 минут времени, — слишком велик риск попасть в ДТП.
"То есть вот эти попытки выиграть 5–10 минут, постоянно перестраиваясь, подрезая, создавая аварийные ситуации для других участников, они к выигрышу в конечном итоге не приведут. Тем более вот как сейчас вот это ДТП на трассе "Дон" — оно показывает как раз, что водители не готовы к возникновению каких-то препятствий на дороге и не понимают, как себя вести, то есть там массовая авария, много пострадавших", — сказал собеседник Life.ru, добавив, что важно следить за состоянием своего автомобиля, в частности износом шин и протектора.
Кроме того, указал автоэксперт, неплохо, если водитель "знает" свою машину, потому что транспортные средства ведут себя по-разному. Так, иногда в случае переднеприводных авто есть смысл нажать газ, чтобы выйти из заноса, а в других, напротив, — на тормоз.
В свою очередь автоэксперт Пётр Шкуматов советует в сложных погодных условиях двигаться со скоростью 30–40 км/ч, особенно по городу. Также, по его словам, необходимо держать дистанцию в 2–3 автомобиля, ведь именно нарушение дистанции часто становится причиной мелких, но неприятных ДТП, последствия которых отнимают много времени.
"Ну и, в-третьих, в условиях снегопада нужно понимать, что вас тоже может быть плохо видно. Поэтому при перестроениях как никогда важно включать поворотники. И самое главное — не делать резких дёрганых перестроений. Обязательно обращайте внимание на то, как ведёт себя автомобиль сзади и успевает ли он затормозить. Если совершить такой манёвр неудачно, то это будет авария, в которой вы будете виноваты", — заключил Шкуматов.
Напомним, сегодня в Подмосковье произошло сразу два массовых ДТП из-за обрушившегося на столичный регион снегопада, вызванного циклоном "Ольга". Сначала в районе Ступино на трассе М-4 "Дон" столкнулось 27 автомобилей. К сожалению, один человек погиб. Затем ещё 22 машины стали участниками ДТП на 45-м километре трассы М-8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино.
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