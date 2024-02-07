Движение перекрыто: Один человек погиб в ДТП с 27 машинами на трассе в Подмосковье

Сразу 27 машин столкнулись из-за сложных погодных условий на трассе М-4 "Дон" в Ступинском городском округе Московской области. В результате ДТП один человек погиб, ещё трое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кадры с места массового ДТП в подмосковном Ступине. Видео ©Telegram / ДТП и ЧП МОСКВА и МО

"В подмосковном Ступине на 86-м километре трассы М-4 произошло ДТП с участием 27 автомобилей. В результате один человек погиб, трое пострадали", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, движение автотранспорта в настоящее время полностью перекрыто. Образовалась огромная пробка. Объезд возможен через Каширское шоссе со съездом на М-4 на 94-м километре, уточняет пресс-служба "Автодора".

К слову, прямо сейчас Москву и область заваливает снегом из-за мощного атлантического циклона "Ольга". Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 7 февраля, в столице ожидается до четверти месячной нормы осадков, а сугробы могут вырасти до 58 сантиметров. Столичных водителей призывают пересесть на общественный транспорт, на дорогах уже восьмибалльные пробки.