Два человека стали жертвами аварии с автобусом в Брянской области
Последствия аварии в Брянской области. Обложка © T.me / Госавтоинспекция Брянской области
Легковой "хёндай" врезался в автобус в Трубчевском районе Брянской области, в результате чего два человека погибли и как минимум один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД.
По данным ведомства, всё произошло около полудня на 29-м километре автодороги Брянск – Новозыбков – Трубчевск. 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Vetor, за рулём которого находился 60-летний мужчина.
"В результате ДТП погибли два пассажира легковушки, а её водитель с различными травмами госпитализирован. Есть ли пострадавшие из автобуса — уточняется", — сообщили в ГАИ, отметив, что по факту ДТП начата проверка.
Ранее в Башкирии произошло столкновение двух фур с последующим возгоранием. В результате ЧП погибло два человека и была перекрыта дорога. Для водителей организовали объезд с 1525-го по 1542-й километр по трассе Майский – Улу-Теляк – Урман – Ауструм.