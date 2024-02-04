Два человека стали жертвами аварии с автобусом в Брянской области

Легковой "хёндай" врезался в автобус в Трубчевском районе Брянской области, в результате чего два человека погибли и как минимум один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД.

По данным ведомства, всё произошло около полудня на 29-м километре автодороги Брянск – Новозыбков – Трубчевск. 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Vetor, за рулём которого находился 60-летний мужчина.

"В результате ДТП погибли два пассажира легковушки, а её водитель с различными травмами госпитализирован. Есть ли пострадавшие из автобуса — уточняется", — сообщили в ГАИ, отметив, что по факту ДТП начата проверка.