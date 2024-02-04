Подросток, погибший в страшном ДТП под Канском, угнал машину отца из мести

16-летний школьник, погибший в ДТП в Канске Краснодарского края, перед трагедией поругался с отцом. Парень был в бешенстве, когда папа забрал у него телефон. Мальчик не умел водить, однако машину угнал в качестве мести, рассказал SHOT.

Место ДТП в Канском районе Красноярского края. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Выяснилось, что отец буквально за минуту до ДТП обратился в полицию и рассказал, что несовершеннолетний сын на эмоциях после сильной ссоры угнал его автомобиль. Правоохранители установили, что лицеист двигался со стороны села Сотниково в направлении Канска, он выехал на встречку, где случилось лобовое столкновение.