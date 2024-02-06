"Мерседес" протаранил девять машин в Санкт-Петербурге, снеся пешехода

Массовое ДТП произошло вечером 6 февраля на Пяти углах в Петербурге. В аварию на Загородном проспекте попали сразу девять автомобилей, сбит пешеход.

Авария на Пяти углах в Петербурге. Видео © T.me / Петербургская полиция

На видео с места происшествия можно заметить, как водитель "мерседеса" на полной скорости врезается в стоящий на светофоре "судзуки", попутно сбив пешехода. Женщину доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Виновника аварии тоже госпитализировали с травмами. Всего он протаранил около девяти авто.

Последствия аварии на Пяти углах в Петербурге. Видео © Life.ru

"6 февраля 2024 года в 18:10 поступило сообщение о ДТП на Пяти углах, у дома 18 по Загородному проспекту", — сообщила полиция города.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются.