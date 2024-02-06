"Мерседес" протаранил девять машин в Санкт-Петербурге, снеся пешехода
Массовое ДТП произошло на Пяти углах в Петербурге, женщина в реанимации
Массовое ДТП произошло вечером 6 февраля на Пяти углах в Петербурге. В аварию на Загородном проспекте попали сразу девять автомобилей, сбит пешеход.
Авария на Пяти углах в Петербурге. Видео © T.me / Петербургская полиция
На видео с места происшествия можно заметить, как водитель "мерседеса" на полной скорости врезается в стоящий на светофоре "судзуки", попутно сбив пешехода. Женщину доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Виновника аварии тоже госпитализировали с травмами. Всего он протаранил около девяти авто.
Последствия аварии на Пяти углах в Петербурге. Видео © Life.ru
"6 февраля 2024 года в 18:10 поступило сообщение о ДТП на Пяти углах, у дома 18 по Загородному проспекту", — сообщила полиция города.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются.
А ранее Life.ru сообщал о другой аварии в Петербурге. Две легковые машины снесли женщину, стоящую на светофоре. ДТП произошло 6 февраля около 15:30 на перекрёстке Октябрьского бульвара и Церковной улицы в Пушкине. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.
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