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6 февраля, 19:23

"Мерседес" протаранил девять машин в Санкт-Петербурге, снеся пешехода

Массовое ДТП произошло на Пяти углах в Петербурге, женщина в реанимации

Массовое ДТП произошло вечером 6 февраля на Пяти углах в Петербурге. В аварию на Загородном проспекте попали сразу девять автомобилей, сбит пешеход.

Авария на Пяти углах в Петербурге. Видео © T.me / Петербургская полиция

На видео с места происшествия можно заметить, как водитель "мерседеса" на полной скорости врезается в стоящий на светофоре "судзуки", попутно сбив пешехода. Женщину доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Виновника аварии тоже госпитализировали с травмами. Всего он протаранил около девяти авто.

Последствия аварии на Пяти углах в Петербурге. Видео © Life.ru

"6 февраля 2024 года в 18:10 поступило сообщение о ДТП на Пяти углах, у дома 18 по Загородному проспекту", — сообщила полиция города.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются.

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А ранее Life.ru сообщал о другой аварии в Петербурге. Две легковые машины снесли женщину, стоящую на светофоре. ДТП произошло 6 февраля около 15:30 на перекрёстке Октябрьского бульвара и Церковной улицы в Пушкине. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

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Life.ru

Александра Мышляева
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