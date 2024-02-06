Тюнингованный вишнёвый Lexus сбил девушку на тротуаре в Москве, но она загадочно исчезла
Бизнесмен на Lexus выехал на тротуар и сбил девушку на Хорошёвском шоссе Москвы
Александр и его Lexus. Обложка © SHOT
Тюнингованный вишнёвый Lexus вылетел на тротуар в Хорошёвском районе Москвы и на полной скорости сбил девушку. Судя по кадрам с камер наблюдения, которые публикует SHOT, люксовая машина её нехило подбросила.
Тюнингованный вишнёвый Lexus сбил девушку на тротуаре в Москве. Видео © SHOT
Авто принадлежит 39-летнему бизнесмену Александру. По всей видимости, он сам прокачал люксовую иномарку, поскольку занимается автотюнингом и продажей автоаксессуаров. Водитель заверил правоохранителей, что его просто занесло на скользкой дороге, а девушку даже якобы не задел. В московской ГАИ утверждают, что пострадавших в аварии нет.
"По предварительным данным, на Хорошёвском шоссе у дома 88 водитель автомобиля "Лексус" не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате дорожной аварии пострадавших нет", — сказано в сообщении.
Там добавили, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
А ранее Life.ru сообщал, что на нерегулируемом пешеходном переходе в Калининграде водитель "ауди" сбил двух 16-летних подружек, обе были госпитализированы. Позже одна из пострадавших умерла в больнице.