Тюнингованный вишнёвый Lexus сбил девушку на тротуаре в Москве, но она загадочно исчезла

Тюнингованный вишнёвый Lexus вылетел на тротуар в Хорошёвском районе Москвы и на полной скорости сбил девушку. Судя по кадрам с камер наблюдения, которые публикует SHOT, люксовая машина её нехило подбросила.

Тюнингованный вишнёвый Lexus сбил девушку на тротуаре в Москве. Видео © SHOT

Авто принадлежит 39-летнему бизнесмену Александру. По всей видимости, он сам прокачал люксовую иномарку, поскольку занимается автотюнингом и продажей автоаксессуаров. Водитель заверил правоохранителей, что его просто занесло на скользкой дороге, а девушку даже якобы не задел. В московской ГАИ утверждают, что пострадавших в аварии нет.

"По предварительным данным, на Хорошёвском шоссе у дома 88 водитель автомобиля "Лексус" не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате дорожной аварии пострадавших нет", — сказано в сообщении.