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4 февраля, 15:08

Водитель Toyota Tundra сбил ребёнка на пешеходном переходе в Первоуральске

Водитель внедорожника Toyota Tundra переехал десятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске Свердловской области, сообщила прокуратура региона. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мальчик выходит на зебру, а автомобиль не тормозит и продолжает ехать на него. В результате ребёнок падает прямо под колёса машины.

В Первоуральске водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе. Видео © T.me / Инцидент / Первоуральск

"По предварительной информации, сегодня, 4 февраля 2024 года, около 10 часов 58 минут в районе дома № 88 по улице Береговой города Первоуральска водитель автомобиля "Тойота-Тундра" 1991 года рождения допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, переходившего дорогу по пешеходному переходу", — сообщили в ведомстве.

После аварии водитель сам отвёз ребёнка в больницу, дождался сотрудников ГИБДД и проследовал до места происшествия. Позже пострадавшего мальчика с травмой головы доставили в больницу в Екатеринбурге. По факту происшествия организована доследственная проверка, её контролирует прокуратура.

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А ранее Life.ru сообщал, что на нерегулируемом пешеходном переходе в Калининграде водитель "ауди" сбил двух 16-летних девушек, в результате чего они были госпитализированы. Позже выяснилось, что одна из девочек умерла в больнице.

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T.me / Инцидент / Первоуральск

Александра Мышляева
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