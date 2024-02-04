Водитель Toyota Tundra сбил ребёнка на пешеходном переходе в Первоуральске

Водитель внедорожника Toyota Tundra переехал десятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске Свердловской области, сообщила прокуратура региона. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мальчик выходит на зебру, а автомобиль не тормозит и продолжает ехать на него. В результате ребёнок падает прямо под колёса машины.

В Первоуральске водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе. Видео © T.me / Инцидент / Первоуральск

"По предварительной информации, сегодня, 4 февраля 2024 года, около 10 часов 58 минут в районе дома № 88 по улице Береговой города Первоуральска водитель автомобиля "Тойота-Тундра" 1991 года рождения допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, переходившего дорогу по пешеходному переходу", — сообщили в ведомстве.