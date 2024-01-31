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Умерла одна из девочек-подростков, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде

31 января, 10:55
Умерла девушка, сбитая на переходе в Калининграде. Обложка © Shutterstock

Умерла девушка, сбитая на переходе в Калининграде. Обложка © Shutterstock

В больнице в Калининграде скончалась девочка, которую вместе с подругой сбил 53-летний водитель иномарки на пешеходном переходе. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав региона.

"Да, к сожалению, это так. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — поделился представитель ведомства.

Уголовное дело в отношении водителя передано из полиции в региональный СК. Там уточнили, что после смерти пострадавшей действия обвиняемого могут быть переквалифицированы на более тяжкий состав преступления. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

"Мужчине запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, управлять автомобилем и иными транспортными средствами, изменять место жительства без разрешения следствия, пользоваться сетью Интернет и другое", — сказали в СК.

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Напомним, на нерегулируемом пешеходном переходе в Калининграде водитель Audi сбил двух 16-летних девушек, в результате чего они были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД), однако уточнялось, что тяжесть преступления может измениться в зависимости от состояния школьниц.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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