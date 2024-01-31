В Салехарде помощница судьи на Kia протаранила автозак, перевозивший убийцу

В Салехарде помощница судьи на Kia допустила столкновение с конвойным автомобилем, который ехал с включённой сиреной и маячками. Об этом сообщает SHOT.

Автоледи устроила ДТП с конвойным автомобилем в Салехарде. Видео © T.me / Сплетни | ЯНАО

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл накануне, 30 января, на улице Матросова. 28-летняя сотрудница окружного суда не пропустила на перекрёстке конвойный автомобиль, в результате чего протаранила его, врезавшись в боковую часть. В этот момент в салоне автозака находились двое полицейских и задержанный за убийство мужчина.

В итоге различные травмы получила и сама виновница аварии, у девушки выявили закрытую черепно-мозговую травму. Полицейские доставили задержанного в суд на другой машине. В настоящее время проводится служебная проверка по факту случившегося.