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6 февраля, 17:18

Камеры сняли, как две легковушки снесли женщину на светофоре в Петербурге

Две легковые машины снесли женщину, стоящую на светофоре в Петербурге. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Кадры и момент столкновения публикует SHOT.

В Петербурге две легковушки снесли женщину, стоящую на светофоре. Видео © t.me / SHOT

Авария произошла сегодня около 15:30 на перекрёстке Октябрьского бульвара и Церковной улицы в Пушкине. В результате столкновения "форд", поворачивая налево, столкнулся с "киа", после чего обе машины вынесло на тротуар. Там в этот момент стояла 71-летняя женщина. От удара её перевернуло и подбросило. Также пострадала 31-летняя пассажирка "форда".

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А ранее в Москве вишнёвый Lexus на полной скорости сбил девушку. Судя по кадрам с камер наблюдения, люксовая машина её сильно подбросила. Водитель иномарки заверил правоохранителей, что его просто занесло на скользкой дороге, а девушку даже якобы не задел.

Обложка ©

t.me / SHOT

Александра Мышляева
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