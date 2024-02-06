Камеры сняли, как две легковушки снесли женщину на светофоре в Петербурге

Две легковые машины снесли женщину, стоящую на светофоре в Петербурге. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Кадры и момент столкновения публикует SHOT.

В Петербурге две легковушки снесли женщину, стоящую на светофоре. Видео © t.me / SHOT

Авария произошла сегодня около 15:30 на перекрёстке Октябрьского бульвара и Церковной улицы в Пушкине. В результате столкновения "форд", поворачивая налево, столкнулся с "киа", после чего обе машины вынесло на тротуар. Там в этот момент стояла 71-летняя женщина. От удара её перевернуло и подбросило. Также пострадала 31-летняя пассажирка "форда".