"Варварские методы": Автоэксперт рассказал, как нельзя очищать машину от наледи
Эксперт Шапарин: При очистке автомобиля от снега не стоит использовать щётки
Если неправильно очищать машину от снега, можно серьёзно повредить авто, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он отметил, что скребки и щётки могут нанести ущерб автомобилю.
"Первая ошибка — это использование любых щёток или скребков, которые повреждают лакокрасочное покрытие. А вот стёкла прочнее кузовного лака и не повреждаются так сильно при попытке счистить с них лёд механическим способом", — сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.
Он отметил, что такие "варварские способы очистки" могут ударить по карману автовладельца, если тот захочет продать машину. Эксперт добавил, что ещё одна ошибка — пытаться отогреть авто горячей водой.
"Вторая ошибка — поливать кипятком замёрзшее стекло, которое сразу же трескается на морозе из-за резкого перепада температур. Лучше всего для избавления от наледи использовать электрообогрев лобового стекла при его наличии", — рассказал Шапарин.
Он отметил, что единственно правильный способ очистить машину — включить обогрев лобового стекла, заехать в тёплый бокс, дать автомобилю немного оттаять, а потом смыть лёд мойкой высокого давления. Специалист подчеркнул, что матовый от скребка и щётки автомобиль будет труднее продать, ведь глубокие царапины остаются даже после полировки. А красивая и блестящая машина на рынке авто всегда будет в цене, заключил эксперт.
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