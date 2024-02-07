Столкнулось почти 50 авто: Сразу два массовых ДТП произошли в Подмосковье из-за снегопада

Очередное массовое ДТП произошло в столичном регионе на фоне сильнейшего снегопада, вызванного циклоном "Ольга". На этот раз не повезло автомобилистам на 45-м километре трассы М8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино, где, двигаясь в сторону Москвы, столкнулись 22 автомобиля. Четыре человека пострадали.

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе М8 в Московской области. Видео © Telegram / Pushkino_official | Новости / VK / Пушкино-ТВ

В настоящее время движение автотранспорта перекрыто. Судя по многочисленным видео из Сети, в аварию попали как легковые автомобили, так и грузовики. Официальной информации о происшествии не поступало.