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7 февраля, 14:09
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Столкнулось почти 50 авто: Сразу два массовых ДТП произошли в Подмосковье из-за снегопада

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе М-8 в Московской области

Очередное массовое ДТП произошло в столичном регионе на фоне сильнейшего снегопада, вызванного циклоном "Ольга". На этот раз не повезло автомобилистам на 45-м километре трассы М8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино, где, двигаясь в сторону Москвы, столкнулись 22 автомобиля. Четыре человека пострадали.

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе М8 в Московской области. Видео © Telegram / Pushkino_official | Новости / VK / Пушкино-ТВ

В настоящее время движение автотранспорта перекрыто. Судя по многочисленным видео из Сети, в аварию попали как легковые автомобили, так и грузовики. Официальной информации о происшествии не поступало.

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Напомним, прямо сейчас Москву и область заваливает снегом из-за мощного атлантического циклона "Ольга". Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 7 февраля, в столице ожидается до четверти месячной нормы осадков, а сугробы могут вырасти до 58 сантиметров. Водителей просят временно отказаться от личного транспорта, на дорогах уже восьмибалльные пробки. Чуть ранее Life.ru рассказывал о том, что в районе Ступино уже произошло массовое ДТП с участием 27 машин. К сожалению, один человек погиб.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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