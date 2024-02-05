Российским водителям подсказали простые лайфхаки для экономии топлива зимой

Из-за необходимости прогрева автомобиля в мороз расход топлива в зимнее время всегда выше, чем летом. Однако есть несколько проверенных способов, которые помогут водителям не разориться на бензине, пока не отступят холода. Ими с россиянами поделился технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Первое, о чём советует помнить автоэксперт, это о том, что машина может работать во дворе не дольше пяти минут — это ограничение прописано в ПДД. Но этого времени, если за окном не экстремальный мороз, вполне достаточно для разогрева авто перед поездкой. Другими словами, вы сможете экономить на бензине, сократив время работы мотора на холостых. Сэкономить также поможет гараж или подземная парковка. Принцип здесь тот же — тёплое помещение сократит время регулярных зимних прогревов, а следовательно, и расход топлива. Другой способ не потратить лишнего связан со стилем вашей езды: двигайтесь мягко, плавно, без резких ускорений и торможений, а ещё избегайте пробок. Эти правила сохранят ваш бензин, говорит собеседник "Российской газеты".

Кстати, если заливать дешёвый бензин, да ещё и занижая рекомендованное октановое число, вы рискуете не сэкономить, а получить обратный эффект — расход топлива увеличится, так что следующий совет: заливайте подходящий бензин и масло. Давление в шинах также косвенно влияет на расход топлива, поэтому не упускайте это из виду.