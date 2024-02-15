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15 февраля, 08:01

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы на фоне снегопада

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы. На видео — то, как коммунальщики борются с непогодой.

Работа столичных коммунальщиков в сильный снегопад. Видео © Telegram / Городское хозяйство Москвы

Указывается, что рано утром техника промела дороги и провела противогололёдную обработку, что будет повторяться в течение всего дня. Особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК и подобным объектам, говорится в сообщении.

"Просим автомобилистов в непогоду по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", — добавили в пресс-службе.

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Напомним, Москву засыпает сильный снегопад. С утра на дорогах наблюдаются семибалльные пробки, а в городе образовались большие сугробы. Life.ru снял, как непогода разыгралась в столице.

Обложка ©

Telegram / Городское хозяйство Москвы

Матвей Константинов
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