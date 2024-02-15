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Врач рассказала, почему во время снегопада болит голова и при чём здесь усталость от зимы

Врач Демьяновская: Нехватка кислорода во время метели может вызвать головную боль

15 февраля, 09:15
Снегопад в Москве 15 февраля. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Снегопад в Москве 15 февраля. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

У некоторых людей смена погоды сильно отражается на самочувствии. Например, в дождь или снегопад начинает болеть голова, появляются вялость и сонливость, снижается работоспособность. Такое явление называется метеозависимостью — это состояние, при котором организм не может быстро адаптироваться к изменению окружающей среды. Как с этим справиться, Life.ru рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Во время снегопада головная боль может появляться из-за того, что резко снижается атмосферное давление и уменьшается содержание кислорода в воздухе, дышать становится сложнее, ухудшается снабжение кислородом тканей и органов (в том числе и головного мозга). Организм пытается выровнять артериальное давление в соответствии с атмосферным, сердечно-сосудистая система работает с повышенной нагрузкой. В сочетании с меньшим содержанием кислорода в воздухе это может вызвать головную боль, тошноту и общую слабость.

Екатерина Демьяновская

Эксперт лаборатории "Гемотест", врач-невролог, кандидат медицинских наук

Во время снегопада головная боль может появляться из-за того, что резко снижается атмосферное давление и уменьшается содержание кислорода в воздухе, дышать становится сложнее, ухудшается снабжение кислородом тканей и органов (в том числе и головного мозга). Организм пытается выровнять артериальное давление в соответствии с атмосферным, сердечно-сосудистая система работает с повышенной нагрузкой. В сочетании с меньшим содержанием кислорода в воздухе это может вызвать головную боль, тошноту и общую слабость.
Во время снегопада головная боль может появляться из-за того, что резко снижается атмосферное давление и уменьшается содержание кислорода в воздухе, дышать становится сложнее, ухудшается снабжение кислородом тканей и органов (в том числе и головного мозга). Организм пытается выровнять артериальное давление в соответствии с атмосферным, сердечно-сосудистая система работает с повышенной нагрузкой. В сочетании с меньшим содержанием кислорода в воздухе это может вызвать головную боль, тошноту и общую слабость.

Не стоит забывать и про "психологические" факторы. Во время снегопада и просто пасмурной погоды солнечного света недостаточно, а зимой световой день и без того короткий, нехватка естественного освещения меняет суточный ритм выработки мелатонина, что в итоге действует угнетающе на психику, иногда вызывая сонливость, чувство грусти и тревоги. Кроме того, зимой люди меньше двигаются, реже выходят на прогулку, потребляют меньше витаминов, чаще болеют и "уставший" от этого организм более остро реагирует на любые изменения внешних факторов.

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Демьяновская предупредила, что сильнее всего смена погоды и скачки атмосферного давления действуют на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертоников и гипотоников, пациентов с нарушениями в работе вегетативной нервной системы, с заболеваниями суставов, пожилых и тех, кто когда-то перенёс черепно-мозговую травму.

Если вы замечаете за собой метеочувствительность, (врач советует) отслеживайте периоды повышенного и пониженного давления и "опасные" дни, которые грозят плохим самочувствием и головной болью, не планируйте ничего важного.

При неосложнённом приступе головной боли низкой или средней интенсивности могут помочь горячий сладкий чай, отдых и расслабление. Чтобы улучшить ситуацию в перспективе, желательно скорректировать образ жизни: чаще бывать на улице, заниматься спортом, пить больше чистой воды, полноценно питаться и высыпаться, а также лечить хронические заболевания, поддерживая их в стадии ремиссии. Закаливание, климатолечение, бальнеотерапия (лечение минеральными водами и грязями) тоже способствуют улучшению адаптационных возможностей.

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Напомним, сегодня, 15 февраля, Москву засыпает сильный снегопад. Сугробы уже выросли до 54 сантиметров, что в полтора раза больше нормы. Из-за этого на дорогах наблюдаются восьмибалльные пробки, а коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Власти просят автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Life.ru снял, как непогода разыгралась в столице.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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