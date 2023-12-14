Патофизиолог объяснил, почему во время снегопадов стоит отказаться от гаджетов Патофизиолог Степанов посоветовал отказаться от гаджетов во время снегопадов 14 декабря, 06:10 Патофизиолог посоветовал отказаться от гаджетов во время снегопадов. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Многие россияне жалуются на головные боли во время снегопадов. Как рассказал патофизиолог Сергей Степанов, непосредственно с самими осадками это никак не связано. Почему же люди чувствуют себя плохо, читайте в материале Лайфа.

Падение снега обусловлено таким атмосферным явлением, как циклон. А циклон характеризуется пониженным атмосферным давлением. Так как человеческий организм также имеет своё давление, то при изменении окружающего давления происходит расширение сосудов, вследствие чего и возникает головная боль. Сергей Степанов Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог

По словам эксперта, такое состояние характерно для тех людей, которые слабо приспособлены к изменениям давления, пожилых, пациентов со сниженным иммунитетом и инфекционными заболеваниями. Для прекращения болей Степанов советует просто переждать этот период, но если боли очень интенсивные, то необходимо принять обезболивающие препараты.

"Если причиной головной боли послужили погодные условия, то ни сон, ни прогулка, ни чтение, ни отказ от гаджетов никак не повлияют на длительность боли, но отказ от чтения и гаджетов не даст боли усилиться", — добавил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения.

Эти советы особенно полезны для жителей Москвы, поскольку к концу рабочей недели столицу накроет сильнейший циклон, который немецкие учёные ласково прозвали Ваня (Vanja). Синоптики обещают сильную метель 15 декабря, она принесёт до 70% месячной нормы осадков и рекордные сугробы.

Авторы Андрей Горяничев