Врач предупредил, что за интенсивную уборку авто от снега сердечко спасибо не скажет

А если у человека есть ещё и факторы риска вроде ожирения и курения, то опасность неблагоприятного исхода повышается в разы. Также у человека усиливается частота сердечных сокращений, что может стать причиной отрыва тромбоэмболов или развития опасных нарушений сердечного ритма

Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург