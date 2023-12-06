Врач предупредил, что за интенсивную уборку авто от снега сердечко спасибо не скажет
Врач Умнов: Уборка снега в мороз приводит к повышению артериального давления
Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр
Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал опасной физическую активность в мороз для людей, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
По его словам, такая физическая активность, как, например, уборка автомобиля от снега, может привести к повышению артериального давления, что грозит временным сужением просвета сосудов.
А если у человека есть ещё и факторы риска вроде ожирения и курения, то опасность неблагоприятного исхода повышается в разы. Также у человека усиливается частота сердечных сокращений, что может стать причиной отрыва тромбоэмболов или развития опасных нарушений сердечного ритма
Кроме того, чрезмерная нагрузка может привести к болям в опорно-двигательном аппарате, разрыву мышц спины и нижних конечностей, добавил Умнов.
Ранее Лайф писал, что 78-летний москвич умер, выталкивая машину жены из сугроба. Трагедия произошла накануне, 5 декабря, в Тверском районе столицы. Во время нагрузки у мужчины, страдающего эпилепсией, случился приступ.