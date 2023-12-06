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6 декабря, 09:04

Врач предупредил, что за интенсивную уборку авто от снега сердечко спасибо не скажет

Врач Умнов: Уборка снега в мороз приводит к повышению артериального давления

<p>Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал опасной физическую активность в мороз для людей, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

По его словам, такая физическая активность, как, например, уборка автомобиля от снега, может привести к повышению артериального давления, что грозит временным сужением просвета сосудов.

А если у человека есть ещё и факторы риска вроде ожирения и курения, то опасность неблагоприятного исхода повышается в разы. Также у человека усиливается частота сердечных сокращений, что может стать причиной отрыва тромбоэмболов или развития опасных нарушений сердечного ритма

Александр Умнов

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

<p><strong style="font-weight: bold;">А если у человека есть ещё и факторы риска вроде ожирения и курения, то опасность неблагоприятного исхода повышается в разы. Также у человека усиливается частота сердечных сокращений, что может стать причиной отрыва тромбоэмболов или развития опасных нарушений сердечного ритма</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">А если у человека есть ещё и факторы риска вроде ожирения и курения, то опасность неблагоприятного исхода повышается в разы. Также у человека усиливается частота сердечных сокращений, что может стать причиной отрыва тромбоэмболов или развития опасных нарушений сердечного ритма</strong></p>

Кроме того, чрезмерная нагрузка может привести к болям в опорно-двигательном аппарате, разрыву мышц спины и нижних конечностей, добавил Умнов.

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Ранее Лайф писал, что 78-летний москвич умер, выталкивая машину жены из сугроба. Трагедия произошла накануне, 5 декабря, в Тверском районе столицы. Во время нагрузки у мужчины, страдающего эпилепсией, случился приступ.

Андрей Горяничев
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